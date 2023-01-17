Проводят “разбор полётов”. После участившихся жалоб и обращений владимирцев на сбои в работе общественного транспорта глава города Дмитрий Наумов инициировал проведение комиссии по

Проводят “разбор полётов”. После участившихся жалоб и обращений владимирцев на сбои в работе общественного транспорта глава города Дмитрий Наумов инициировал проведение комиссии по организации общественных перевозок. В официальном пресс-релизе на сайте администрации города это напрямую назвали “разбором полётов” и, наконец, признали, что жители справедливо жалуются на нарушения графиков движения транспорта по городским общественным маршрутам. Напомним,