Даруй ей царствие небесное!

Даруй ей царствие небесное!В 11 утра в Храме Христа Спасителя началась заупокойная литургия по новопреставленной Инне Чуриковой. Многочисленная охрана следила, чтобы мертвую актрису никто не снимал в гробу – от журналистов он был отвернут.В гробу актриса лежала в роскошном розово-красном палантине, который очень любила. И напоминала в нем Марфушу из легендарной сказки Александра Роу "Морозко" 1963 года – ее дебюта в кино. Вообще-то Инна Чурикова мечтала сыграть Настеньку, но режиссер увидел ее в образе отрицательной героини. Артистка в то время еще училась в Высшем театральном училище имени Щепкина и попала на пробы почти случайно.Спустя ровно 60 лет после той съемки актриса в гробу похожа на ту свою героиню...В руке у Чуриковой – пластиковый православный крест. А на лбу – так называемый венчик. Это бумажная лента, которая кладется при погребении после омовения тела. На венчике помещаются изображения Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи (т. е. деисус) и текст Тресвятой песни "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас". Возложение венчика на лоб умершего символизирует венец славы, который, по учению церкви, получает в Царствии Небесном христианин за свою праведную жизнь.А в конце церковной службы священник после слов "И сотвори вечную память!", положил в гроб актрисы разрешительную грамоту с молитвой. Она считается своего рода пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли Врата Царствия Небесного. Речь в ней идет о грехах усопшего и об их отпущении.Напомним, 4 января Инна Чурикова была госпитализирована в Боткинскую больницу из-за плохого самочувствия. Актриса умерла от остановки сердца 14 января в Боткинской больнице Москвы на 80-м году жизни. Похоронят ее на Новодевичьем кладбище.