Положение дел уехавшего из России Максима Галкина* может резко ухудшиться.
Положение дел уехавшего из России Максима Галкина* может резко ухудшиться.
Покинувший Россию
юморист Максим Галкин* продолжает гастролировать по миру с монологами на политические
темы. К сожалению, во многих из них он крайне негативно отзывается о своей
стране. А на днях артист и вовсе заявил о своей ориентации прямо со сцены.
По словам
Галкина*, в России якобы говорить о политике могут "или евреи, или … (нецензурно
"гомосексуалисты". – Прим. ред.). Тут же он добавил, что в его случае
— это "удачное совпадение". Видео с выступления тут же разлетелось по
новостным каналам в Сети.
Такой формат заработка
очень не нравится не только простым зрителям, но и высокопоставленным
чиновникам. Общественный деятель Александр Карабанов обратился к спикеру
Госдумы Вячеславу Володину с необычной инициативой. Он предложил лишить
иноагента имущества.
"Разработать
правовой механизм, позволяющий реализовать инициативу по изъятию
имущества", — заявил Карабанов.
Если такая
поправка действительно вступит в силу, в России Галкину* будет просто негде
жить. Напомним, что у мужчины все еще числятся объекты недвижимости в
собственности. Пока неизвестно, получит ли инициатива дальнейшее развитие.
* Максим Галкин
признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.