Положение дел уехавшего из России Максима Галкина* может резко ухудшиться.

Положение дел уехавшего из России Максима Галкина* может резко ухудшиться.Покинувший Россиююморист Максим Галкин* продолжает гастролировать по миру с монологами на политическиетемы. К сожалению, во многих из них он крайне негативно отзывается о своейстране. А на днях артист и вовсе заявил о своей ориентации прямо со сцены.По словамГалкина*, в России якобы говорить о политике могут "или евреи, или … (нецензурно"гомосексуалисты". – Прим. ред.). Тут же он добавил, что в его случае— это "удачное совпадение". Видео с выступления тут же разлетелось поновостным каналам в Сети.Такой формат заработкаочень не нравится не только простым зрителям, но и высокопоставленнымчиновникам. Общественный деятель Александр Карабанов обратился к спикеруГосдумы Вячеславу Володину с необычной инициативой. Он предложил лишитьиноагента имущества."Разработатьправовой механизм, позволяющий реализовать инициативу по изъятиюимущества", — заявил Карабанов.Если такаяпоправка действительно вступит в силу, в России Галкину* будет просто негдежить. Напомним, что у мужчины все еще числятся объекты недвижимости всобственности. Пока неизвестно, получит ли инициатива дальнейшее развитие.* Максим Галкинпризнан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.