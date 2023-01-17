Прокуратура Владимирской области добивается от властей снесения расселенных аварийных...

Прокуратура Владимирской области добивается от властей снесения расселенных аварийных домов.Установлено, что на территории области имеется более 70 домов, признанных аварийными, жильцы которых расселены.При этом в муниципальных образованиях Гороховецкого, Ковровского, Кольчугинского, Собинского, Судогодского, Муромского, Камешковского, Меленковского районах при планировании бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов средства на снос этих домов не заложены.В связи с этим прокурорами в декабре прошлого года главам администраций муниципальных образований внесены представления.Также Ковровским городским прокурором, Кольчугинским, Вязниковским межрайонными прокурорами, прокурором Меленковского района в суды направлены 13 исков стребованием к местным администрациям осуществить снос аварийных домов, жители которых расселены.Аварийные дома представляют опасность для населения, особенно для несовершеннолетних детей. В Вязниковском, Ковровском, Кольчугинском, Муромском, Судогодском, Юрьев-Польском районах, г. Владимире установлено, что в заброшенные здания можно беспрепятственно проникнуть через оконные и дверные проемы, что может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан. По выявленным фактам прокурорами внесены 7 представлений.В Киржачском и Петушинском районе выявлено несоблюдение сроков оплаты по контрактам с подрядчиками на снос аварийных домов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Устранение всех выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры области.Фото: https://www.pxfuel.com/