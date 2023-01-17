В Гороховецком, Ковровском, Кольчугинском, Собинском, Судогодском, Муромском, Камешковском и Меленковском районах не заложено средств на демонтаж ветхого жилья.

Прокуратура Владимирской области добивается сноса 70 аварийных домов. В Гороховецком, Ковровском, Кольчугинском, Собинском, Судогодском, Муромском, Камешковском и Меленковском районах не заложено средств на демонтаж ветхого жилья.Постройки угрожают жизни и здоровью граждан, поэтому прокуроры подали 13 исков в суд с целью обязать местные власти снести недвижимость.В Вязниковском, Ковровском, Кольчугинском, Муромском, Судогодском, Юрьв-Польском районах, а также во Владимире установлены факты беспрепятственного доступа в здания. Внесены семь представлений.В Киржачском и Петушинском районах чиновники не оплатили госконтракты с подрядчиками, которые занимались демонтажем домов.Прокуроры держат вопрос на контроле.