Женский вокал в роке, явление редкое, но яркое. Как чувствуют себя представители прекрасной половины среди брутальных мужчин на фестивалях и

Женский вокал в роке, явление редкое, но яркое. Как чувствуют себя представители прекрасной половины среди брутальных мужчин на фестивалях и концертах.