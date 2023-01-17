Женский вокал в роке, явление редкое, но яркое. Как чувствуют себя представители прекрасной половины среди брутальных мужчин на фестивалях и
<a href="https://33live.ru/novosti/17-01-2023-repeticiya-№5-gruppa-new-breath.html" target="_blank">«Репетиция №5»: Группа «New Breath»</a> - Женский вокал в роке, явление редкое, но яркое. Как чувствуют себя представители прекрасной половины среди брутальных мужчин на фестивалях и
[url=https://33live.ru/novosti/17-01-2023-repeticiya-№5-gruppa-new-breath.html]«Репетиция №5»: Группа «New Breath»[/url] - Женский вокал в роке, явление редкое, но яркое. Как чувствуют себя представители прекрасной половины среди брутальных мужчин на фестивалях и