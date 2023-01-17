Всплыло пикантное видео.

Всплыло пикантное видео.Народный артист России, певец, композитор и музыкальный продюсер Григорий Лепс в конце 2021 года развелся со второй супругой, балериной Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Весь прошлый год поклонники обсуждали слухи о его романе с телеведущей Юлией Барановской. Похоже, если между звездами и были отношения, то продлились они недолго.Певец активно занимается не только творчеством, но и бизнесом. У него четверо детей, которых необходимо содержать. Не удивительно, что к началу 2023 года артист переработался. У него было много корпоративов, в Новый год исполнитель тоже не остался без выступлений.Конечно, бурная деятельность не всегда доводит до добра. Не так давно Григорий Лепс умудрился вляпаться в громкий скандал. Он сломал микрофон во время выступления в Петербурге, а после провального концерта направился в бар, где устроил дебош.Музыкант подрался с посетителем, но наказания не получилось. Договориться удалось в досудебном порядке. Злые языки поговаривают, что исполнитель начал перебарщивать с горячительными напитками. К слову, после праздников он закатил очередную гулянку.Григорий Лепс сбежал из России в Таиланд. Во время отпуска он направился в бар, где окружил себя толпой молодых красавиц. Пикантное видео с отдыха уже всплыло в социальных сетях.