Можно ли научиться прогнозировать погоду? В школах Владимирской области, как и по всей стране,...

Можно ли научиться прогнозировать погоду? В школах Владимирской области, как и по всей стране, стартовал "Урок цифры" на тему "Технологии, которые предсказывают погоду".Школьники узнАют, для чего нужны метеорадары и метеозонды, что делать с погрешностями в измерениях, насколько "далеко" можно предсказывать погоду и какую роль в этом играет искусственный интеллект? Все материалы доступны на сайте урокицифры.рф/pogoda.Напомню, Урок цифры - это всероссийский образовательный проект, в котором получать знания в разных сферах школьникам помогают ведущие технологические компании страны.