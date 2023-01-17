Как сообщает , скончался победитель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года в составе московского ЦСКА Юрий Житников. Ему был 61 год. Прощание со спортсменом пройдет в Краснодаре 18 ..

Как сообщает , скончался победитель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года в составе московского ЦСКА Юрий Житников. Ему был 61 год. Прощание со спортсменом пройдет в Краснодаре 18 января.Юрий Житников выступал за венгерский "Веспрем", ЦСКА и краснодарские СКИФ и "Урожай". Об этом сообщает телеканал .