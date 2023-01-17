Главные новости к этому часу:
Губернатор в Докучаевске.
- Как восстанавливают Докучаевск, город...
Главные новости к этому часу:
Губернатор в Докучаевске.
- Как восстанавливают Докучаевск, город подшефный нашему региону?Губернатор Александр Авдеев - с визитом в ДНР и ЛНР.
С высокой колокольни.
- Единственный в области храм, построенный в стиле провинциального барокко. О прошлом и настоящем Никитской церкви
Зубриные ясли.
- И вопросы воспитания новорожденных зубрят в Вязниковском районе. Как они делают первые шаги?