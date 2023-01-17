Гений российского кино Леонид Куравлев исполнил множество ролей, а фильмы с его участием вызывают восторг. Достаточно ли вы знакомы с творчеством актера? Пройдите тест онлайн и проверьте себя.

Гений российского кино Леонид Куравлев исполнил множество ролей, а фильмы с его участием вызывают восторг. Достаточно ли вы знакомы с творчеством актера? Пройдите тест онлайн и проверьте себя.Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался 30 января 2022 года. Уход выдающегося таланта потряс всю Россию. Актер оставил публике в наследство бесценный клад — свою внушительную фильмографию, которая актуальна во все времена.Кем он только ни был: и Жорж Милославский, и Робинзон Крузо, и Афоня... Творческий багаж знаменитости можно перечислять долго, Леонид Куравлев без дела не сидел.А вы хорошо знаете эти фильмы? Тест специально для вас — докажите, на что способны!