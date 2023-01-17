Всероссийская федерация плавания сообщила о смерти двукратного чемпиона Европы Леонида Барбиера. Прославленному спортсмену было 85 лет, отмечает . Кроме побед на международных ..

Всероссийская федерация плавания сообщила о смерти двукратного чемпиона Европы Леонида Барбиера. Прославленному спортсмену было 85 лет, отмечает .Кроме побед на международных соревнованиях, Барбиер входил в совет старейшин ВФП, а также был заслуженным мастером спорта СССР и 15-кратным рекордсменом Советского Союза. Об этом сообщает .