Последний концерт Максима Галкина

Последний концерт Максима ГалкинаСегодня все обсуждают ролик, записанный во время одного из последних концертов супруга Аллы Пугачевой. Комик прямо со сцены стал вякать непотребства, заявив, что люди, настроенные против власти, – "или евреи, или... (нецензурно "гомосексуалисты". – Прим. ред.). Слова Максима Галкина* возмутили многих, а также привлекли внимание медийных личностей.В частности выпад юмориста осудила Яна Поплавская, которая раньше часто пересекалась с ним на мероприятиях. Актриса заметила изменения в поведении своего бывшего коллеги по эстраде: всегда спокойный комик стал довольно нервным, а его постоянные "выпады" вызывают у нее только чувство жалости.По мнению "Красной шапочки", Максим Галкин* начинает осознавать "забвение", которое его настигает, и подобными выходками пытается хоть как-то напомнить о себе."И этот его гнев, это топанье ножкой смотрится комично, совершенно не воспринимается всерьез", – заключила артистка.Под постом Яны Поплавской появилось очень много комментариев от таких же возмущенных пользователей. Россияне толпой буквально забили опального комика своими хлесткими высказываниями. Многие в очередной раз назвали его "жалким предателем", а некоторые посчитали, что о скандальном артисте вообще не нужно писать."Слишком много его, не стоит он вообще нашего внимания. Он этим гордится и постоянно говорит об этом со сцены! Умер так умер!", – осуждают Максима Галкина* соотечественники.* – признан по решению Минюста РФ иноагентом.