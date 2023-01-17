Платежный агент ЕРКЦ предлагает недовольным длинными очередями пенсионерам оплачивать квитанции в банке. Такой ответ редакция «6 канала» получила на официальный запрос. Из ответа ЕРКЦ

Платежный агент ЕРКЦ предлагает недовольным длинными очередями пенсионерам оплачивать квитанции в банке. Такой ответ редакция «6 канала» получила на официальный запрос. Из ответа ЕРКЦ Оплата квитанций абонентами возможна во всех банках, расположенных на территории Российской Федерации, как непосредственно в офисах кредитных организаций, так и с использованием их банкоматов и онлайн сервисов. Владельцы карт крупных банков