Для недопущения срыва сроков исполнения госконтракта принят комплекс мер. Стройка находится под бдительным вниманием прокуроров.

Начальную школу в Гусь-Хрустальном строят с отставанием в графике. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.В августе прошлого года школы №15 и ООО «ГрандХит» заключили контракт на возведение здания на 350 учеников. По смете стоимость работ оценена в 294 млн рублей. Подрядчик должен сдать объект до 30 июня. До конца 2022 года компания обязалась завершить 13 из 50 этапов строительства.«На начало декабря сторонами подписаны акты приемки лишь первого этапа работ на сумму около 4,8 млн рублей. Подрядчику объявили предостережение. Однако повторная проверка показала, что это не помогло. Работы третьего этапа выполнялись с отставанием на 21 день, а другие этапы не выполнялись вовсе», - пояснили в пресс-службе ведомства.Для недопущения срыва сроков исполнения госконтракта принят комплекс мер. Стройка находится под бдительным вниманием прокуроров.