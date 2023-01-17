В поселке Новки Камешковского района утром 17 января произошел пожар, в результате которого пострадал 61-летний мужчина. Плошадь возгорания составила 30 кв.м. По данным пресс-службы

В поселке Новки Камешковского района утром 17 января произошел пожар, в результате которого пострадал 61-летний мужчина. Плошадь возгорания составила 30 кв.м. По данным пресс-службы регионального МЧС, вызов поступил в 6:53. Прибывшие на место пожарные не дали огню распространиться и потушили пламя. Сгорела внутренняя отделка и чердак. Пострадал 61-летний мужчина, погибших нет. К ликвидации пожара привлекались