Вскоре они передадут «буханку» ковровчанам, участвующим в боевых действиях на Украине.

В Коврове автоклуб «Феникс» купил внедорожник УАЗ для бойцов в зоне СВО. Средства собрали неравнодушные жители города.Местные автомобилисты довели машину до ума. Вскоре они передадут «буханку» ковровчанам, участвующим в боевых действиях на Украине. Клуб давно возит гуманитарную помощь на передовую.«Это наша шестая поездка. Отвозили и в Белгород, и на линию соприкосновения. Там находится брат одного из наших и еще несколько земляков, поэтому нам важно передать им технику лично в руки», - рассказал руководитель объединения изданию .