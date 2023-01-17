В Москве произошел пожар в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. По данным телеканала , огонь охватил одну из комнат и балкон. В помещении находился мужчина, который решил спастись от ..

В Москве произошел пожар в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. По данным телеканала , огонь охватил одну из комнат и балкон. В помещении находился мужчина, который решил спастись от огня прыжком в окно.Как сообщает , он выжил, но сломал позвоночник. После инцидента мужчину доставили в больницу. Пожар успешно потушили.