В Новосибирске пожилая женщина поскользнулась на льду и умерла. Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома на улице Тюленина. Как сообщает , врачи диагностировали у нее открытую ..

В Новосибирске пожилая женщина поскользнулась на льду и умерла. Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома на улице Тюленина. Как сообщает , врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом правых теменной, височной и затылочной костей. Также отмечается, что у женщины была опухоль головного мозга.После случившегося следственные органы СУ СКР провели проверку и отказались возбуждать уголовное дело. Но сын погибшей не согласился, по его словам, на записи с камер виден момент падения и действия управляющей компании, сотрудники которой бросились посыпать дорожку песком сразу после инцидента. Как сообщает , глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о смерти пенсионерки, поскользнувшейся на тротуаре в Новосибирске.