Лариса Удовиченко сыграла в более чем 100 фильмах.

Лариса Удовиченко сыграла в более чем 100 фильмах.Народная артистка России Лариса Удовиченко – любимая миллионами граждан актриса театра и кино. За 67 лет он сыграла в более чем ста картинах. Особенно звезда запомнилась по роли роли Маньки-Облигации в советском детективе "Место встречи изменить нельзя".Мало кто знает, но первые шаги в карьере актриса сделала еще в школе, а в 19 лет получила первую серьёзную роль. Позже она делилась опытом с более молодыми коллегами, став академиком национальной кинопремии "Ника".Лариса Удовиченко выходила замуж трижды, правда, первый раз фиктивно. Все трое супругов были деятелями искусств. В последнем браке родилась дочь Мария, которая пошла по стопам матери.До последнего момента трудолюбивая артистка выходила на сцену и участвовала в съемках. Однако на выступления в Петербурге и Петрозаводске ее не стало. Поклонники звезды сразу же забили тревогу.Как оказалось, Лариса Удовиченко во время очередных съемок упала и сломала позвоночник. Разумеется, тяжелейшее состояние не позволило ей встретиться с дорогим зрителем.К слову, близкие актрисы отказываются комментировать ситуацию. Лишь один человек из-близкого окружения кинозвезды подтвердил "Экспресс-газете", что она сломала позвоночник."[Лариса Удовиченко] получила компрессионный перелом позвоночника. Что в ее, прямо скажем, почтенном возрасте очень опасно", – подчеркнул анонимный источник здания. По его словам, артистка в ближайшее время не сможет работать.