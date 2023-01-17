Леонид Якубович расстроил зрителей.

Леонид Якубович расстроил зрителей.Недавний выпуск шоу "Поле чудес" наделал много шума. Все дело в том, что ведущий передачи Леонид Якубович неудачно пошутил, когда участница с Камчатки Лидия Кручинина надела на него национальную шапку малахай и бусы из рыбы корюшки. "Надо было ехать с Камчатки чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я видимо провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь", – выдала 77-летняя знаменитость.Жители полуострова оскорбились. Как отметили журналисты портала "Камчатское время", чукчи ничего общего с Камчаткой не имеют, но звания "идиотов" они не заслужили. В защиту Якубовича высказалась ЛидияКручинина , которая находилась в тот момент рядом с телеведущим. Женщина, являющаяся директор ительменского фольклорного ансамбля "Эльвель", призналась, что ее шутка не обидела. Ее слова приводит издание .Кручинина призвала россиян, которых якобы оскорбил Леонид Якубович, был добрее друг к другу. По словам участницы шоу "Поле чудес", ительмены – довольно веселый народ, который смеется над собой. Так женщина еще напомнила и о важности самоиронии. Своими словами она поставила жирную точку в разгоревшемся не на шутку скандале.