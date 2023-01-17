На наличие ям проверят дорогу в Ковровском, Вязниковском и Гороховецком районах. Автолюбители из этих районов неоднократно жаловались на состояние дорожного полотна.

Специалисты оценят состояние дорожного покрытия на федеральной трассе М7 «Волга» во Владимирской области. Соответствующий запрос в управление дорог направил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.На наличие ям проверят дорогу в Ковровском, Вязниковском и Гороховецком районах. Автолюбители из этих районов неоднократно жаловались на состояние дорожного полотна.«С начала года устранено повреждений на площади 1031 квадратный метр только на федеральных автодорогах в нашей области. Дорожники заделывают повреждения на покрытии проезжей части, которые образовались из-за резких перепадов температур и высокой интенсивности движения», - написал Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.