Следователи МВД завели на 39-летнего жителя города уголовное дело о мошенничестве.

В Юрьев-Польском чиновник и бизнесмен похитили 100 тысяч бюджетных рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В конце 2021 года заместитель директора одного из бюджетных учреждений заключил договор подряда с индивидуальным предпринимателем. Работы оказались выполнены не полностью. Порядка 100 тысяч рублей стороны «попилили».Следователи МВД завели на 39-летнего жителя города уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый признался в содеянном. Теперь ему грозит тюремный срок.