В Юрьев-Польском районе полиция возбудила уголовное дело в отношении 39-летнего заместителя директора муниципального учреждения, обвиняемого в хищении 100 тысяч бюджетных рублей. По данным

В Юрьев-Польском районе полиция возбудила уголовное дело в отношении 39-летнего заместителя директора муниципального учреждения, обвиняемого в хищении 100 тысяч бюджетных рублей. По данным регионального УМВД, в конце 2021 года зам. директора заключил договор с подрядчиком, однако работы не были выполнены в полном объеме, при этом плата в размере 100 тысяч была перечислена ИП. Как оказалось,