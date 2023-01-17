Новая поликлиника будет иметь три этажа. В ней смогут принять до двухсот взрослых и до 75 детей за смену.

Во Владимире хотят построить поликлинику для взрослых и детей, - сообщает со ссылкой на региональный Минздрав. Учреждение появится в Загородном микрорайоне.Стоимость работ оценивается в 650 миллионов рублей. Средства привлекут по федеральной программе. На данный момент экспертизу проходит проектно-сметная документация. Земельный участок уже передан в ведение второй городской поликлиники.Необходимость в медучреждении возникла из-за роста жилищного строительства в микрорайоне. Новая поликлиника будет иметь три этажа. В ней смогут принять до двухсот взрослых и до 75 детей за смену.