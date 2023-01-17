До Крещения Господня остается менее двух суток. Идут последние приготовления к празднику. В этом году по области планируют оборудовать 38 мест для купания. Во Владимире это озера Глубокое и

До Крещения Господня остается менее двух суток. Идут последние приготовления к празднику. В этом году по области планируют оборудовать 38 мест для купания. Во Владимире это озера Глубокое и Семязино. Сотрудники Роспотребнадзора уже взяли пробы воды. Однако, в первую очередь, к омовению в ледяных водах должен быть готов организм. Врачи рекомендуют погружаться в иордань закаленным