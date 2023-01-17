Жителей региона просят не переходить по сомнительным ссылкам.

Владимирцам рассказали о мошенничествах, появившихся на фоне фэйков о новой волне мобилизации. Жителей региона просят не переходить по сомнительным ссылкам.В медиапространстве последние две недели активно муссируются слухи о второй волне мобилизации, регулярно опровергаемые в руководстве страны. На фоне шумихи вокруг призывной темы активизировались аферисты.Пользователи соцсетей начали получать сообщения со ссылкой, перейдя по которой, якобы можно увидеть списки резервистов, которых планируют поставить под ружьё. Она начинается с символов .«Ни в коем случае не переходите на такие ресурсы. Злоумышленники могут получить доступ к личным данным», - предупреждает портал «Война с фейками».Похожая история складывается со специальными сервисами, через которые мошенники предлагают узнать, мобилизуют ли вас или ваших близких. Они не имеют никакого отношения к Минобороны РФ или другим официальным источникам информации.