Владимирская область заняла 4 место в топ-10 регионов, ставших наиболее популярными для новогодних поездок в наступившем году. Рейтинг составило РИА «Новости» а основе оценки сервиса МТС Travel.

Владимирская область заняла 4 место в топ-10 регионов, ставших наиболее популярными для новогодних поездок в наступившем году. Рейтинг составило РИА «Новости» а основе оценки сервиса МТС Travel. С 30 декабря по 8 января Владимирскую область посетили 167,5 тысяч человек, что почти на 5 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили в Туристском