Все социальные обязательства Владимирская область выполнила в полном объёме. Региональный бюджет...

Все социальные обязательства Владимирская область выполнила в полном объёме. Региональный бюджет стал главной темой оперативного совещания, которое провёл губернатор Александр Авдеев.Общий объём расходов региональной казны в минувшем году - почти 120 миллиардов рублей. Первостепенная задача- выплата зарплат и социальных пособий. С этим справились все казённые учреждения. Рост зарплаты удалось обеспечить даже с учётом инфляции. На выполнение социальных обязательств область направила свыше 24 миллиардов рублей. Почти 70 процентов расходов бюджета пришлись на социальную сферу. Только в сферу ЖКХ направлено более 10 с половиной миллиардов рублей. Губернатор Александр Авдеев подчеркнул: цель - раскрытие потенциала "точек роста". Создание условий для прихода инвесторов.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Нужно иметь планы развития всех наших муниципальных образований. У нас есть точки роста, которыми мы постоянно занимаемся. Это и Муром, и особая экономическая зона, и Доброград, и Киржач, и Александровский район. Но в каждом муниципалитете должны быть свои планы по развитию налоговой базы.