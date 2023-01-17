Вооружение поставлено в войска осенью прошлого года из Владимирской области благодаря местным предпринимателям.

Владимирские мобилизованные успешно сбивают БПЛА ВСУ при помощи антидроновых ружей. Об этом в своём телеграм-канале рассказал один из владимирских военкоров.Вооружение поставлено в войска осенью прошлого года из Владимирской области благодаря местным предпринимателям.«Лёгкие, удобные, мощные. Они глушат сигнал между оператором и беспилотником, а нейтрализованный самолет принудительно садится в нужное место. Огромная благодарность от солдат», - рассказали о работе ружей владимирские бойцы.Ранее сообщалось, что Александр Авдеев в очередной раз в зоне СВО и пообщался с военнослужащими из 33-го региона.