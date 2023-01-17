Против госпредприятия возбудили уголовное дело.

Во Владимирской области госпредприятие нанесло ущерб бизнесу на 25 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.С 5 августа 2020 и по 31 декабря 2021 года из-за коронавируса власти обещали сдавать в аренду госимущество, применяя коэффициент 0,5. Ставка была понижена с целью поддержать предпринимателей, пострадавших от пандемии ковида. При этом по 66 договорам аренды «Управление административными зданиями Владимирской области» не предоставило бизнесменам вышеуказанную льготу.«Данные действия повлекли ущерб на сумму свыше 25 млн рублей. Материалы прокурорской проверки переданы в СУ СК. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий», - подчеркнули в ведомстве.Дело взять на контроль.