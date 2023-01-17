Благотворительный фонд Дорогою добра получил Президентский грант на обустройство SOS-вагончика,...

Благотворительный фонд "Дорогою добра" получил Президентский грант на обустройство "SOS-вагончика", в котором ветеринары будут стерилизовать бездомных животных и делать им прививки.- Мы закупаем вагончик на деньги гранта. Внутри - боксы из 5 - 6 секций для животных, в которых питомцы могут находиться до или после операции, - рассказала основатель «Дороги добра» Юлия Буйницкая. - Зоозащитники загружают максимальное количество своих подопечных. В расходы также включены услуги ветеринара.Услуга бесплатна для зооволонтеров и тех, кто обнаружил брошенных животных. Однако следует понимать, что она не предназначена для обычных домашних животных, у которых есть платежеспособный хозяин.Фото https://www.pxfuel.com/