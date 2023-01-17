Профильный комитет Госдумы уже одобрил новый законопроект.

Владимирским подросткам старше 14 лет упростят процедуру трудоустройства. Профильный комитет Госдумы уже одобрил новый законопроект. Подробностями с поделился депутат российского парламента Александр Толмачёв.Предполагается, что несовершеннолетним не потребуется согласие органов опеки для заключения трудового договора. Сейчас из-за юридических рисков работодатели чаще всего отказывают ребятам. При этом в летнее время спрос на вакансии среди молодёжи весьма велик, ведь большинство старшеклассников хотели бы заработать во время каникул.