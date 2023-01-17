Во Владимирской области обманули предпринимателей малого и среднего бизнеса. Региональный СледКом завел уголовное дело по статье о превышении полномочий. Оказывается с августа 2020 по

Во Владимирской области обманули предпринимателей малого и среднего бизнеса. Региональный СледКом завел уголовное дело по статье о превышении полномочий. Оказывается с августа 2020 по декабрь 2021 года в регионе по договору аренды государственного имущества, заключенного с предпринимателями, действовал коэффициент 0,5 к размеру арендной платы. Это было сделано для поддержки малого и среднего бизнеса, которые значительно