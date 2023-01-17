Регион занял четвёртое место в стране по популярности у путешественников.

Владимирскую область в новогодние праздники посетило более 167 тысяч туристов. Регион занял четвёртое место в стране по популярности у путешественников.Выше оказались только Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Наиболее популярными городами стали Владимир, Суздаль, Александров и Муром. Гости 33-го региона чаще всего приезжали посмотреть на Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, а также на Рождественскую ярмарку на Георгиевской улице.В Александрове основной туристический объект – это «Александровская слобода». В Муроме людей привлекали центральные улицы города и местный историко-художественный музей. Владимиро-Суздальский музей-заповедник за время каникул посетили 70 тысяч человек.Для сравнения, в прошлом году турпоток составлял на 5000 человек меньше. Напомним, что в 2022-ом на поддержку отрасли выделено почти 100 млн рублей.