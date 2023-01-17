Кино с большим сердцем, глубокий фильм, 152 минуты про любовь, иконы и видеоигры - так пишут...

"Кино с большим сердцем", "глубокий фильм", "152 минуты про любовь, иконы и видеоигры" - так пишут об этой картине кинокритики.Сегодня в Областной библиотеке для детей и молодежи состоится показ фильма Анны Меликян "Фея" - с Константином Хабенским в главной роли. Он играет разработчика компьютерных игр, который, посещая храм, вдруг увидел свое лицо на фреске Андрея Рублева. Примечательно, что съемки картины проходили во Владимире и в деревне Дворики Александровского района. Начало показа авторской драмы в 17 часов. Сразу после - обсуждение картины.