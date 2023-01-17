С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178917 владимирцев.

Во Владимирской области 17 января выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 4 человек. Ещё 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, по 2 - в Ковровском, Киржачском и Гусь-Хрустальном, по 1 - в Петушинском, Кольчугинском, Меленковском, Вязниковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178917 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49686 заболевших во Владимире, 21137- в Ковровском районе и 19315 - в округе Муром.