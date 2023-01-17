Во Владимирской области 17 января подтверждено 19 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Во Владимирской области 17 января подтверждено 19 новых случаев заболевания коронавирусом.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 января лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
4 - во Владимире
3 - в Муромском районе
2 - в Ковровском районе
2 - в Гусь-Хрустальном районе
2 - в Киржычском районе
1 - в Меленковском районе
1 - в Селивановском районе
1 - в Вязниковском районе
1 - в Кольчугинском районе
1 - в Петушинском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178 917 случаев заболевания.