Во Владимирской области 17 января подтверждено 19 новых случаев заболевания коронавирусом. На...

Во Владимирской области 17 января подтверждено 19 новых случаев заболевания коронавирусом.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 января лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 - во Владимире3 - в Муромском районе2 - в Ковровском районе2 - в Гусь-Хрустальном районе2 - в Киржычском районе1 - в Меленковском районе1 - в Селивановском районе1 - в Вязниковском районе1 - в Кольчугинском районе1 - в Петушинском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178 917 случаев заболевания.