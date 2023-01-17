Во Владимирской области 17 января вводятся ограничения движения на федеральных трассах в связи с...
Во Владимирской области 17 января вводятся ограничения движения на федеральных трассах в связи с дорожными работами.
Дорожные службы выполняют мероприятия по текущему содержанию и ремонту федеральных автодорог. Ведется регулярная патрульная очистка и обработка проезжей части. Также проводится расчистка обочин от снега, убираются снежные валы от барьерного ограждения, отчищаются дорожные знаки и светоотражающие элементы, устраняются дефекты в покрытии проезжей части и ремонтируют поврежденные элементы инфраструктуры дороги, сообщает пресс-служба Упрдор Москва - Нижний Новгород.
В связи с этим 17 января на отдельных участках действуют временные ограничения движения.
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Автодорога
Дорожные работы
Ограничения/время
М-7 «Волга»
км 94 - 340
(на всем протяжении дороги во Владимирской области)
Обработка и расчистка проезжей части. Сбор и вывоз мусора. Работы по зимнему содержанию: уборка снега; расчистка обочин, остановок, тротуаров, примыканий; устранение дефектов в покрытии и ремонт элементов инфраструктуры.
На участке работает спецтехника. Возможны локальные ограничения. Будьте внимательными, не совершайте резких маневров, убедитесь в безопасности обгона.
М-7 «Волга»
км 102 - 104
(Покров, Петушинский район)
Ремонтный участок. Устранение локальных повреждений в дорожном покрытии
С 10:00 до 17:00 в местах проведения работ проезжая часть сужена
М-7 «Волга»
км 183, мост через Клязьму
(обход Владимира)
Устранение дефектов конструкций мостового сооружения
Проезд организован в реверсивном режиме (интервал 4 минуты 36 секунд). Максимальная разрешенная скорость – 40 км/ч. В целях обеспечения безопасности, по мосту ограничено движение транспортных средств грузоподъемностью свыше 3,5 тонн
М-7 «Волга»
км 252 - 289
(Ковровский и Вязниковский районы)
Устранение локальных повреждений в дорожном покрытии
С 8:00 до 19:00 в местах проведения работ движение по одной полосе.
Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с М-7
км 7, км 12 - 15
(Владимир)
Уборка и вывоз снега
В местах проведения работ проезжая часть сужена
Р-132 «Золотое кольцо»
км 227 - 277
(Суздальский район)
Обработка и расчистка проезжей части. Сбор и вывоз мусора. Работы по зимнему содержанию: уборка снега; расчистка обочин, остановок, тротуаров, примыканий; устранение дефектов в покрытии и ремонт элементов инфраструктуры.
На участке работает спецтехника. Возможны локальные ограничения. Будьте внимательными, не совершайте резких маневров, убедитесь в безопасности обгона.
Р-132 «Золотое кольцо»
км 293 - 412
(Судогодский и Гусь-Хрустальный районы)
Обработка и расчистка проезжей части. Сбор и вывоз мусора. Работы по зимнему содержанию: уборка снега; расчистка обочин, остановок, тротуаров, примыканий; устранение дефектов в покрытии и ремонт элементов инфраструктуры.
На участке работает спецтехника. Возможны локальные ограничения. Будьте внимательными, не совершайте резких маневров, убедитесь в безопасности обгона.
Фото: mnn.rosavtodor.gov.ru