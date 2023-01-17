Во Владимирской области 17 января вводятся ограничения движения на федеральных трассах в связи с...

Во Владимирской области 17 января вводятся ограничения движения на федеральных трассах в связи с дорожными работами.Дорожные службы выполняют мероприятия по текущему содержанию и ремонту федеральных автодорог. Ведется регулярная патрульная очистка и обработка проезжей части. Также проводится расчистка обочин от снега, убираются снежные валы от барьерного ограждения, отчищаются дорожные знаки и светоотражающие элементы, устраняются дефекты в покрытии проезжей части и ремонтируют поврежденные элементы инфраструктуры дороги, сообщает пресс-служба Упрдор Москва - Нижний Новгород.В связи с этим 17 января на отдельных участках действуют временные ограничения движения.ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬАвтодорогаДорожные работыОграничения/времяМ-7 «Волга»км 94 - 340(на всем протяжении дороги во Владимирской области)Обработка и расчистка проезжей части. Сбор и вывоз мусора. Работы по зимнему содержанию: уборка снега; расчистка обочин, остановок, тротуаров, примыканий; устранение дефектов в покрытии и ремонт элементов инфраструктуры.На участке работает спецтехника. Возможны локальные ограничения. Будьте внимательными, не совершайте резких маневров, убедитесь в безопасности обгона.М-7 «Волга»км 102 - 104(Покров, Петушинский район)Ремонтный участок. Устранение локальных повреждений в дорожном покрытииС 10:00 до 17:00 в местах проведения работ проезжая часть суженаМ-7 «Волга»км 183, мост через Клязьму(обход Владимира)Устранение дефектов конструкций мостового сооруженияПроезд организован в реверсивном режиме (интервал 4 минуты 36 секунд). Максимальная разрешенная скорость – 40 км/ч. В целях обеспечения безопасности, по мосту ограничено движение транспортных средств грузоподъемностью свыше 3,5 тоннМ-7 «Волга»км 252 - 289(Ковровский и Вязниковский районы)Устранение локальных повреждений в дорожном покрытииС 8:00 до 19:00 в местах проведения работ движение по одной полосе.Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с М-7км 7, км 12 - 15(Владимир)Уборка и вывоз снегаВ местах проведения работ проезжая часть суженаР-132 «Золотое кольцо»км 227 - 277(Суздальский район)Обработка и расчистка проезжей части. Сбор и вывоз мусора. Работы по зимнему содержанию: уборка снега; расчистка обочин, остановок, тротуаров, примыканий; устранение дефектов в покрытии и ремонт элементов инфраструктуры.На участке работает спецтехника. Возможны локальные ограничения. Будьте внимательными, не совершайте резких маневров, убедитесь в безопасности обгона.Р-132 «Золотое кольцо»км 293 - 412(Судогодский и Гусь-Хрустальный районы)Обработка и расчистка проезжей части. Сбор и вывоз мусора. Работы по зимнему содержанию: уборка снега; расчистка обочин, остановок, тротуаров, примыканий; устранение дефектов в покрытии и ремонт элементов инфраструктуры.На участке работает спецтехника. Возможны локальные ограничения. Будьте внимательными, не совершайте резких маневров, убедитесь в безопасности обгона.Фото: mnn.rosavtodor.gov.ru