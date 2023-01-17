Во Владимирской области чиновник похитил около 100 тысяч бюджетных средств. Житель города...

Во Владимирской области чиновник похитил около 100 тысяч бюджетных средств.Житель города Юрьев-Польский подозревается в совершении мошенничества с использованием служебного положения.В отношении 39-летнего жителя города Юрьев-Польский 12 января следователями по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного ОМВД было возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении мошенничество.Являясь заместителем директора бюджетного учреждения, в 2021 году обвиняемый заключил договор подряда с индивидуальным предпринимателем для выполнения ремонтных работ. Работы были выполнены не полностью, но предприниматель получил всю оговоренную сумму, из которой большую часть передал потом чиновнику. Таким образом было похищено почти 100 тысяч бюджетных средств.Подозреваемый дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/