В минувшую субботу в 10 часов 02 минуты поступил сигнал о возгорании в частном жилом доме в селе...

В минувшую субботу в 10 часов 02 минуты поступил сигнал о возгорании в частном жилом доме в селе Коверино Камешковского района.Горел щитовой дом и пристройки на площади 122 кв.м. Из-за позднего обнаружения и сообщения огонь успел распространиться по всей площади. К сожалению, в ходе тушения обнаружено тело погибшей 64-летней женщины.По предварительной информации, к пожару могла привести неисправность печного оборудования, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области .К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 единиц техники и 17 человек.Фото пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области