Цифру подсчитал Облизбирком.

Во Владимирской области насчитывается 1 088 554 избирателей. Цифру подсчитал Облизбирком.Во Владимире проживают 270 626 избирателей (Ленинский район - 105 367, Октябрьский - 83 014, Фрунзенский - 82 245). Меньше всего жителей с избирательным правом насчитали в Муромском районе - 13 024.Годом ранее в регионе было зарегистрировано 1 090 019 человек, обладавших правом голосовать на выборах.Напомним, что в сентябре 2023 года в 33-ем регионе состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания (15 народных избранников получат кресла по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам).