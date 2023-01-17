Во Владимирской области незаконно уволенная сотрудница предприятия выиграла суд и восстановлена на...

Во Владимирской области незаконно уволенная сотрудница предприятия выиграла суд и восстановлена на работе.Районный суд в Гороховце рассмотрел дело уволенной сотрудницы предприятия.Сторона ответчика считает, что сотрудница отказалась от перехода с дистанционной работы на стационарное рабочее место. Однако женщина смогла в суде доказать, что в назначенный работодателем день вышла на работу. Письменного отказа у работодателя нет, и она от новых условий трудового договора не отказывалась. Поэтому истица считает увольнение незаконным, требует восстановления в должности, взыскания денежных средств за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.Решением Гороховецкого районного суда Владимирской области от 14 декабря 2022 года исковые требования удовлетворены в полном объеме.Решение суда в законную силу не вступило, рассказали в пресс-службе Гороховецкого районного суда.Фото: pxfuel.com