Регион готовится к крещенским купаниям. Обеспечивать безопасность людей будут представители сразу...

Регион готовится к крещенским купаниям. Обеспечивать безопасность людей будут представители сразу нескольких ведомств.В преддверии Крещения с журналистами встретились сотрудники силовых структур и представители Владимирской епархии. В региональном управлении МЧС напомнили о запрете выезда на лёд любых транспортных средств и участия в обрядах омовения в нетрезвом виде. В январе этого года на водоёмах области подготовлено и оборудовано 38 купелей. Каждая пройдёт приёмку сотрудниками Центра ГИМС. Качество воды контролирует Роспотребнадзор. На объектах массового купания в Крещенскую ночь будут дежурить свыше 500 правоохранителей. Участие в крещенских купаниях можно принять не только на водоёмах, но и на святых источниках вблизи храмов. Таких источников в нашем регионе 13. Ожидается, что в крещенскую воду погрузятся 7 тысяч жителей области.Вот перечень святых источников, на которых оборудованы купальни:1. Святой источник благоверного князя Александра Невского село Чамерево.Если от храма Преображения Господня села Чамерево Судогодского района Владимирской области, спуститься к реке, то под горою можно найти ключ чистой и вкусной воды. Родник, освященный во имя благоверного князя Александра Невского, расположен на берегу реки Войнинга, на северо-западной окраине села.2. Свято-Казанский источник город Лакинск.Источник находится рядом с Казанской церковью города Лакинск.На трассе Е22/М7 на въезде в Лакинск со стороны Москвы размещен указатель к Святой купели. Источник восстановлен в 2006 году, оборудована купальня. Во времена Александра Васильевича Суворова источник был очень почитаем. К нему привозили на возах безнадежных больных, которые после омовения чудотворной водой зачастую уходили оттуда на своих ногах, благодаря Пресвятую Богородицу. Сам Суворов приходил лечить свои больные ноги.3. Святой источник иконы Божией Матери Живоносный источник поселок Боголюбово.В поселке Боголюбово Суздальского района Владимирской области возвышается один из старейших монастырей Руси - Свято-Боголюбский монастырь. На южном склоне холма круто ниспадающего от стен монастыря к старице реки Клязьмы и монастырским прудам находится чудотворный источник с купелью и надкладезной часовней иконы Божией Матери "Живоносный источник".4. Святой источник Троицы Животворящей город Гороховец.Троицкий святой источник расположен у подножия Николиной горы, в городе Гороховец Гороховецкого района Владимирской области.5. Святой источник преподобного Сергия Радонежского город Киржач.Расположен на территории Свято-Благовещенского Киржачского женского монастыря.6. Святой источник Архангела Михаила село Архангел Меленковский район.Родник, освященный в честь Архистратига Божиего Михаила расположен в речной долине левобережья реки Унжа, в 150 м южнее автомобильного моста, и в 200 м южнее села Архангел Меленковского района Владимирской области.7. Святой источник мучеников Флора и Лавра село Флорищи.Расположен в 350 м юго-восточнее Свято-Введенского храма, в селе Флорищи Кольчугинского района Владимирской области.8. Святой источник иконы Божией Матери «Живоносный Источник» город Муром.Святой источник иконы Божией Матери «Живоносный Источник» расположен в Спасо-Преображенском мужском монастыре на ул. Лакина (Спасская) д. 1 город Муром Владимирской области.9. Свято-Никольский источник село Санино.Находится в селе Санино Суздальского района Владимирской области.10. Святой источник преподобного Илии Муромца район Карачарово город Муром.Расположен в овраге, на берегу Оки, под Свято-Троицким храмом, на окраине бывшего села, а ныне района Карачарово, города Муром.11. Святой источник Казанской иконы Божией Матери урочище Акиньшино.Расположен в лесу, в урочище Акиньшино Богородское, в 2.4 км северо-западнее деревни Раменье Вязниковского района Владимирской области.12. Святой источник мученика Вонифатия село Спас-Купалище.Расположен в лесу, в 200 м южнее село Спас-Купалище Судогодского района Владимирской области, недалеко от объездной дороги вокруг Владимира, примерно в 500 м от подворья женского Свято-Боголюбовского монастыря.13. Часовня-купель Иулиании Лазаревской село Лазарево.Владимирская область, Муромский район, село Лазарево.Александр Головашкин, заместитель руководителя Главного управления МЧС по Владимирской области:- Хочется также отметить и попросит всех, кто в эту ночь будет совершать этот обряд соблюдать меры безопасности. Это в первую очередь в пьяном виде, в состоянии алкогольного опьянения нельзя нырять прорубь. Для того, чтобы совершить этот обряд необходимо подготовить теплую одежду, надеть на ноги обувь, которая не позволяет скользить по льду. После того как вы искупаетесь вытереться насухо, попить теплый чай.Полный список мест проведения Крещенских купаний – 2023