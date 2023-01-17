Сотрудники Следкома расследуют самые громкие и сложные преступления. Как работает владимирское...

Сотрудники Следкома расследуют самые громкие и сложные преступления. Как работает владимирское управление? Об этом в репортаже Александра Сыпченко.Людей этой профессии объединяет выдержка и служение закону. Расследуя тяжкие и особо тяжкие преступления сотрудники регионального управления Следкома каждый день изучают десятки улик и документов. Большое внимание в ведомстве уделяют преступлениям против несовершеннолетних. Одно из таких дел удалось раскрыть благодаря современным техническим средствам. Александр Ермаков - следователь по особо важным делам, именно ему удалось вычислить педофила, который долгое время вел интимную переписку с детьми. Самой младшей потерпевшей было всего 8 лет.Александр Ермаков, следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области:- Совершает преступления исключительно в отношении несовершеннолетних в сети Интернет. Осуществляет с ними переписку, знакомства, получая какую-либо компрометирующую информацию путем шантажа.Перед следователями всегда стояли важнейшие государственные задачи. Главная из которых, отмечает руководитель регионального следкома Артем Кулаков, быстрое, объективное и полное расследование всех преступлений. Только в 2022 году сотрудники регионального управления Следкома расследовали 57 уголовных дел об убийствах и 45 дел об изнасилованиях. Раскрываемость здесь практически сто процентов.Артём Кулаков, руководитель СУ СК РФ по Владимирской области:- Всего же с 2011 года расследовано более 2700 таких наиболее общественно опасных. В 22-м году раскрыто 57 преступлений прошлых лет в том числе совершенных более 15 лет назад.Благодаря современной технике, химии и сложным генетическим экспертизам, общее число раскрытых преступлений прошлых лет перевалило за отметку 500. Зацепки есть всегда, главное их найти, говорят следователи. Глава региона Александр Авдеев отметил особую важность Следственного комитета в борьбе с преступностью и коррупцией.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- За такое короткое время следственный комитет сумел доказать свою процессуальную самостоятельность и эффективность, стать одним из основных звеньев правоохранительной системы страны.Неотвратимость наказания - вот основной принцип работы следствия. Любое, даже самое сложное и запутанное дело надо раскрыть любой ценой. Служа отечеству, закону и справедливости.Александр Сыпченко, Дмитрий Лизунов, Вести-Владимир