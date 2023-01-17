Ежегодно в нашем регионе увеличивается популяция редких диких быков – зубров. Помощь...

Ежегодно в нашем регионе увеличивается популяция редких диких быков – зубров. Помощь природоохранным организациям оказывает компания «Транснефть-Верхняя Волга».В их числе "Национальный парк "Мещера". Компания активно поддерживает проекты по расселению и увеличению численности европейских зубров, выделяя средства на корм для животных. Подкормка зубров в зимний период является не просто серьёзной подмогой, она способствует увеличению поголовья редкого вида. Нефтепроводчики финансируют закупку кормов. По словам сотрудников национального парка, обычно потомство у этих животных появляется раз в три года. В том числе, благодаря хорошей кормовой базе, произошел рост рождаемости: теперь у самок каждый год появляются один, а то и два теленка.В результате, за последние восемь лет численность зубров в Муромском заказнике выросла до 120 голов – этого достаточно, чтобы отселять молодых животных в новые районы. Еще 60 животных обитают в Клязьминско-Лухском заказнике.