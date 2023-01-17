Во Владимирской области при пожаре пострадал 60-летний мужчина. Сегодня, 17 января, около 7 утра,...

Во Владимирской области при пожаре пострадал 60-летний мужчина.Сегодня, 17 января, около 7 утра, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. Горел частично расселенный дом в поселке Новки Камешковского района.Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 30 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и чердачное помещение дома.Никто не погиб, однако во время пожара пострадал мужчина 1962 года рождения. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 15 человек личного состава, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Фото: 33.mchs.gov.ru