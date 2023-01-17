Во Владимирской области прокуратура наказала чиновника за бесконтрольность сточных...

Во Владимирской области прокуратура наказала чиновника за бесконтрольность сточных вод.Вязниковской межрайонной прокуратурой установлено, что МУП Вязниковского района «Ресурсы Вязниковского района» не соблюдается периодичность отбора проб сточных вод с очистных сооружений в поселке Октябрьский Вязниковского район.Отсутствие контроля за качеством сточных вод может повлечь загрязнение водного объекта, причинение вреда окружающей среде, нарушение прав неопределенного круга лиц, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В отношении начальника водопроводно-канализационного участка предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов".Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.Руководителю организации прокурором внесено представление, выявленные нарушения устранены.Фото https://www.pxfuel.com/