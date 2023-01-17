Прокуратура Владимирской области требует снести более 70 аварийных домов на территории региона, жильцы которых уже расселены, однако деньги в бюджетах администраций на снос зданий не

Прокуратура Владимирской области требует снести более 70 аварийных домов на территории региона, жильцы которых уже расселены, однако деньги в бюджетах администраций на снос зданий не заложены. В Гороховецком, Ковровском, Кольчугинском, Собинском, Судогодском, Муромском, Камешковском и Меленковском районах на 2023, 2024 и 2025 год не заложены деньги на снос домов, признанных аварийных. Главам администраций внесены представления.