Во Владимирской области прокуратура взяла под контроль строительство начальной школы. В...

Во Владимирской области прокуратура взяла под контроль строительство начальной школы.В Гусь-Хрустальном прокуратура выявила отставание от утвержденного графика строительства начальной школы на 350 мест в рамках реализации нацпроекта "Образование".В августе 2022 года администрацией школы №15 г. Гусь-Хрустальный был заключен контракт с ООО "Грандхит" на сумму более 294 млн руб. со сроком исполнения до 30 июня 2023 года. По условиям поэтапного выполнения работ к концу 2022 года должно быть выполнено 13 из 50 этапов.Но на начало декабря прошлого года сторонами подписаны акты приемки лишь первого этапа работ на сумму около 4,8 млн. рублей, который должен был быть выполнен в соответствии с графиком до 21.09.2022. В связи с отставанием от графика в начале декабря подрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.Выезд на объект 28 декабря 2022 показал, что ситуация в лучшую сторону не изменилась: работы третьего этапа выполнялись с отставанием на 21 день, последующие этапы не выполнялись вовсе.Чтобы активизировать работы на объекте, межрайонным прокурором проведено совещание с участием главы города, первого заместителя главы города, представителей подрядчика и заказчика.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, руководителю организации-подрядчика внесено представление об устранении нарушений закона. Выполнение работ по контракту находится на контроле межрайонного прокурора.Фото: https://ru.freepik.com